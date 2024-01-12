Детский омбудсмен проверит семью ребенка, замеченного на улице Екатеринбурга без обуви

Полиция Екатеринбурга установила личность женщины, которая заставила своего ребенка выгуливать собаку в одних носках в мороз. Об этом «Газете.Ru» сообщил уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. Он добавил, что инцидент также попал в поле зрения комиссии по делам несовершеннолетних.

«Женщина установлена, с ней занимаются правоохранители. Что касается на нас — мы начали работу с комиссией по делам несовершеннолетних для уточнения ситуации в этой семье: состояла ли на учете, была во внимании или нет? Правоохранители будут своими делами заниматься — устанавливать, есть ли тут состав правонарушения или нет. А мы вместе с комиссией по делам несовершеннолетних будем говорить о социально-педагогических аспектах этой истории. Необходимо разобраться, что произошло, что побудило, причины, условия и так далее. Чтобы принимать соответствующие решения, правильные решения», — сказал Мороков.

Он отметил, что причины таких методов воспитания матери пока неизвестны.

Накануне вечером в Солнечном микрорайоне Екатеринбурга на улице заметили ребенка без обуви. Мальчик вместе с мамой выгуливал собаку. В местных СМИ уточняется, что женщина вывела на улицу ребенка без обуви в воспитательных целях.

«Ревет, ему больно. Говорит: «Ноги отпадут», она отвечает: «Нет, просто заболеешь» — рассказали порталу E1.RU очевидцы.

Ранее семью, приехавшую из Уфы с детьми, выгнали из ресторана в Екатеринбурге.