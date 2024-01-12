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Сотрудника режимного завода под Пензой заподозрили в связях со спецслужбами Польши

ФСБ задержала работника режимного завода под Пензой за передачу данных Польше

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Shutterstock

Сотрудники ФСБ задержали работника режимного завода Пензенской области по подозрению в работе на Польшу и передачу спецслужбам данных об объекте. Об этом пишет ТАСС.

По данным ФСБ, за предоставленные данные польским спецслужбам задержанный хотел получить помощь в переезде за рубеж. Сам мужчина признался, что, действительно, планировал передать Польше данные о предприятии «для нанесения ударов».

Следствие установило, что мужчина сам связался с представителями спецслужб Польши и сотрудничал с ними. Подозреваемого задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством».

Накануне против жителя Алтая возбудили дело за передачу данных российских военных Украине. Сотрудники УФСБ по Алтайскому краю выяснили, что подозреваемый присягнул украинским экстремистам и собирал данные о российских военных. Мужчина собирался поехать на Украину и вступить в ряды террористической организации, отметили силовики.

Ранее на Украине в госизмене обвинили моряка, который не вернул единственную подлодку.

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