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Диетолог назвала продукты, которые выводят токсины из организма

Диетолог Журавлева: свекла, сельдерей, лук и яблоки чистят организм от токсинов

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Depositphotos

Организм человека устроен так, чтобы накапливающиеся в нем токсины выходили самостоятельно. Однако этот процесс можно ускорить и улучшить, если помогать организму большим количеством воды и определенными продуктами, заявила диетолог Полина Журавлева в беседе с Общественной Службой Новостей.

Основными продуктами для очищения тела, по словам диетолога, являются свекла, сельдерей и яблоки, а также обычный репчатый лук.

«Яблоки — вообще волшебные фрукты. Их сок растворяет продукты жизнедеятельности бактерий и вирусов. Если в наш организм попала инфекция, благодаря содержащемуся в них пектину тяжелые металлы и токсины оттуда легко выводятся. Яблоки также убивают кишечных паразитов, лечат печень и мочевой пузырь», — объяснила Журавлева.

Свекла помогает печени, а сельдерей является универсальным продуктом для очищения, добавила диетолог. Этот овощ, по ее словам, чистит кровь, растворяет мочевую кислоту в суставах, а также способствует правильной работе щитовидной железы и гипофиза.

Репчатый лук помогает выводить токсины через кожу и качественно чистить кишечник. Кроме того, полезно для этих целей включить в рацион чеснок, который прочищает дыхательную систему и кровь и выводит никотин, рассказала эксперт.

Также полезными для очищения организма Журавлева назвала капустный сок, лимон, имбирь и морковь.
«Самое главное, конечно же, вода. Не забывайте об этом, — добавила диетолог. — Если организм обезвожен, то все его функции в опасности».

Врачи ранее назвали 10 продуктов, способных очистить организм от никотина.

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