Бродячие собаки напали на российского школьника и прокусили ему ногу

В Омске несколько бродячих собак напали на школьника. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в микрорайоне Старый Кировск. Мальчик шел в школу на занятия, когда на него набросились несколько бездомных собак — они повалили несовершеннолетнего на землю. Происходящее заметил сосед, который отогнал животных.

В результате собаки прокусили школьнику ногу. Травму зафиксировали в медицинском учреждении.

Это не первый случай нападения бездомных животных на детей в микрорайоне, отмечает Mash Siberia. Предыдущему пострадавшему после произошедшего пришлось ставить уколы от бешенства.

До этого в Воронеже бродячие собаки чуть не растерзали женщину, которая шла на работу. Животные нанесли россиянке множество травм и разорвали ей одежду.

Ранее бродячая собака искусала лицо 12-летнему школьнику в Забайкалье.