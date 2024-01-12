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Володин поблагодарил работников прокуратуры за профессионализм

Спикер ГД Володин поблагодарил работников прокуратуры и поздравил с праздником

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником, который они отмечают 12 января. Обращение по случаю Дня работника прокуратуры опубликовано на сайте нижней палаты парламента.

Председатель ГД поблагодарил работников прокуратуры за профессионализм, принципиальность и ответственность в деле. Он также напомнил о ветеранах прокуратуры, которые были наставниками нынешних работников и готовы всегда делится опытом.

Володин отметил, что прокуратура следит за исполнением законов в стране, а также защищает права и свободы граждан, внося вклад в укрепление законности и правопорядка.

В начале декабря генеральный прокурор России Игорь Краснов рассказал, что в течение полугода в РФ задержали или арестовали и привлекли к ответственности почти 10 тысяч людей, обвиняемых в совершении коррупционных преступлений, в том числе высокопоставленных чиновников. По его словам, ведомство занимается тем, чтобы виновные были наказаны и при этом не было необоснованного уголовного преследования.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил православных христиан и граждан России с Рождеством.

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