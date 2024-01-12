Ученые заявили о росте заболеваемости раком в мире

В мире растет заболеваемость раком, чаще его выявляют у молодежи. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на исследование, опубликованное в журнале BMJ Oncology.

Издание отмечает, что уровень диагностирования онкологии в Соединенных Штатах вырос на 12,8% за 20 лет. Исследование также указывает на резкий рост в мире числа раковых больных возрастом до 50 лет, прежде всего в Северной Америке, Австралии и странах Западной Европы.

«Пациенты становятся моложе. Возможно, дело в каком-то изменении окружающей среды, что-то в нашей пище, наших лекарствах или что-то, что мы еще не идентифицировали», — цитирует WSJ руководителя программы для пациентов с ранним проявлением рака желудочно-кишечного тракта в онкологическом центре Мемориал Слоан Кеттеринг в Нью-Йорке Андреа Черчек.

В статье говорится, что это заводит медицинских работников в тупик. Врачи подозревают, что причины кроются в изменении образа жизни — недостаточная физическая нагрузка, большое количество многократно переработанных продуктов, появление новых токсинов, микропластик, рост числа людей с ожирением. При этом специалисты указывают, что ожирение и образ жизни не могут полностью объяснить ситуацию.

«Многие молодые пациенты очень здоровы», — отмечает хирург по колоректальному раку в онкологическом центре Андерсона при Техасском университете в Хьюстоне доктор Нэнси Ю.

До этого сообщалось, что врачи нашли способ проверить пациента на рак пищевода за десять минут.

Ранее в России придумали, как можно проникать в клетки опухоли для терапии рака.