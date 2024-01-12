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Россиян попросили воздержаться от посещения еще одной страны из-за беспорядков

Посольство призвало россиян не ездить в Папуа — Новую Гвинею из-за беспорядков

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David 'Dee' Delgado/Reuters

Россиянам рекомендовали воздержаться от посещения Папуа — Новой Гвинеи из-за начавшихся в стране беспорядков. Об этом заявили РИА Новости в российской дипмиссии в Индонезии, которая по совместительству исполняет представительские функции в Папуа — Новой Гвинее.

10 января в столице государства вспыхнули беспорядки. Граждане обвинили правительство страны в принятии новых налогов и устроили погромы магазинов. По данным радиостанции, в протестах участвуют порядка 200 работников правоохранительных органов и силовых структур.

В дипмиссии обратили внимание, что российские граждане после начала беспорядков пока в посольство не обращались. В посольстве отметили, что держат ситуацию под контролем, однако все же рекомендовали россиянам не приезжать до урегулирования ситуации.

Губернатор национального столичного округа Пауэс Паркоп до этого призвал прекратить грабежи и восстановить порядок в стране. Он обратился к городской полиции и попросил как можно скорее вернуть контроль над столицей Порт-Морсби.

Ранее в США оценили последствия беспорядков в Эквадоре.

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