Москвичам рассказали о погоде 12 января

Облачная погода, гололедица и до -13 °C ожидается в Москве в пятницу, 12 января. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.

Согласно прогнозу, температура воздуха в Москве днем 12 января будет варьироваться в диапазоне от -11 °C до -13 °C. Ночью температура резко снизится до -24 °C.

В Московской области днем ожидается от -11 °C до -16 °C. Ночью ожидается снижение температуры -27 °C.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что потепление в Москве почти на 20 °C, которое ожидается в ближайшие дни, связано с приходом в регион циклона. При этом, по его словам, морозы вернутся в столицу уже к старому Новому году.

За ночь и к утру 6 января высота снежного покрова достигла отметки в 21 см.

5 января Вильфанд заявлял, что московский регион пережил пик холодной погоды в середине недели, и теперь морозы постепенно начнут ослабевать.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.