Россияне по-прежнему предпочитают делать записи ручкой

Почти половина россиян (43,3%) признались, что постоянно записывают запланированные дела от руки, 35,3% делают это часто. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Remarklee, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Остальные 16% изредка делают записи ручкой, лишь 4,3% не записывают ничего вообще.

Большинство (41,7%) опрошенных заявили, что обычно записывают ручкой задачи по работе или по учебе. Больше четверти респондентов (27,3%) записывают список бытовых задач на день. Более 14% опрошенных заявили, что записывают ручкой «все и сразу». 4,8% опрошенных ведут дневник и конспекты.

Как показало исследование, более 60% опрошенных нравится делать записи и они регулярно записывают важное в ежедневники, 25,7% заявили, что им все равно. Еще 9,6% респондентов ответили, что им не нравится, но они делают это вынужденно. Лишь 3,2% опрошенных рассказали, что им не нравится писать ручкой в ежедневниках и они это не делают. Интересно, что только всего 1,1% респондентов указали, что они стараются все заменить гаджетами.

Социопсихолог, основатель Новой русской школы психологии Нина Рубштейн отметила пользу специальных пометок в ежедневнике.

«Во-первых, письмо ручкой тренирует мелкую моторику рук. Это, в свою очередь, развивает нейронные связи и улучшает функционирование высших психических функций: внимания, мышления, зрительной памяти, воображения, пространственной ориентации, связной речи. Во-вторых, ручное письмо влияет на запоминание той информации, которая записывается: она запоминается намного лучше, так как человек, когда записывал, был сосредоточен на словах, которые описывают эту информацию и более глубоко воспринимал их смысл», — сказала она.

Кроме того, телесные усилия, которые мы прикладываем для получения какого-либо опыта, позволяют опыту более глубоко «впечататься» в память, отметила Рубштейн.

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