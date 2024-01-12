Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россияне по-прежнему предпочитают делать записи ручкой

Почти половина россиян заявили, что не разучились писать ручкой

close
100%
Pexels

Почти половина россиян (43,3%) признались, что постоянно записывают запланированные дела от руки, 35,3% делают это часто. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Remarklee, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Остальные 16% изредка делают записи ручкой, лишь 4,3% не записывают ничего вообще.

Большинство (41,7%) опрошенных заявили, что обычно записывают ручкой задачи по работе или по учебе. Больше четверти респондентов (27,3%) записывают список бытовых задач на день. Более 14% опрошенных заявили, что записывают ручкой «все и сразу». 4,8% опрошенных ведут дневник и конспекты.

Как показало исследование, более 60% опрошенных нравится делать записи и они регулярно записывают важное в ежедневники, 25,7% заявили, что им все равно. Еще 9,6% респондентов ответили, что им не нравится, но они делают это вынужденно. Лишь 3,2% опрошенных рассказали, что им не нравится писать ручкой в ежедневниках и они это не делают. Интересно, что только всего 1,1% респондентов указали, что они стараются все заменить гаджетами.

Социопсихолог, основатель Новой русской школы психологии Нина Рубштейн отметила пользу специальных пометок в ежедневнике.

«Во-первых, письмо ручкой тренирует мелкую моторику рук. Это, в свою очередь, развивает нейронные связи и улучшает функционирование высших психических функций: внимания, мышления, зрительной памяти, воображения, пространственной ориентации, связной речи. Во-вторых, ручное письмо влияет на запоминание той информации, которая записывается: она запоминается намного лучше, так как человек, когда записывал, был сосредоточен на словах, которые описывают эту информацию и более глубоко воспринимал их смысл», — сказала она.

Кроме того, телесные усилия, которые мы прикладываем для получения какого-либо опыта, позволяют опыту более глубоко «впечататься» в память, отметила Рубштейн.

Ранее врач назвала бытовые привычки, которые говорят о хроническом стрессе.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами