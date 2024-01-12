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Россиян предупредили об опасных последствиях тромбоза

Врач Фомичева: тромбоз может привести к тромбоэмболии и инсульту

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Тромбоз — это опасное состояние, которое без своевременного лечения может стать причиной серьезных проблем со здоровьем. О первых признаках тромбоза «Газете.Ru» рассказала врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анастасия Фомичева.

Она отметила, что острый тромбоз — это закупорка просвета сосуда тромботическими массами, нарушающими кровоток. В зависимости от того, в каком сосуде образовался тромб, выделяют артериальный или венозный тромбоз.

«Острый артериальный тромбоз (в основном вследствие атеросклероза) является причиной острой ишемии конечности. К первым симптомам артериального тромбоза относятся: внезапная, очень сильная боль; отсутствие пульса на конечности; бледность, похолодание, онемение конечности. При острой ишемии необходимо экстренное оперативное вмешательство, введение тромболитических препаратов», — рассказала Фомичева.

Если тромбоз возникает в венозной системе, то, по словам кардиолога, развивается острый тромбофлебит вен. К первым признакам венозного тромбоза она отнесла: боль и отечность в конечности; местное покраснение кожи (при полной обструкции кровотока возможно посинение — цианоз кожи); местное повышение температуры в области вены (горячая кожа); болезненное уплотнение по ходу вены.

«Венозный тромбоз может привеcти к жизнеугрожающему состоянию — тромбоэмболии легочной артерии. Артериальный тромбоз может стать причиной инфаркта миокарда или инсульта. Поэтому при любом виде тромбоза важна ранняя диагностика и своевременное лечение», — резюмировала кардиолог.

Ранее было найдено лекарство, снижающее риск развития диабета.

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