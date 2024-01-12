Более половины россиян мечтают о четырехчасовом рабочем дне

Большинство (88%) россиян сообщили, что сталкивались с регулярными переработками в 2023 году. 63% из них — женщины. Это показало исследование Шерри и Perfluence, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Согласно результатам исследования, количество опрошенных россиян, которые работают не менее 40 часов в неделю большинство, составляет 40%. Россияне, рабочий день которых превышает эту цифру, — 15%.

Второй по популярности ответ — пользователи, рабочий день которых не превышает 20 часов в неделю (~4 часа в день) — 25%. Среди респондентов, которые работают по 6 часов в день (30 часов в неделю) — еще 15%. Меньше всего респондентов работают по 1-2 часа в день — только 5%.

Интересно, что среди россиян, которые работают от 40 часов и более — около 55% — в возрасте 35 лет и старше. Большая часть их них — женщины (65%). Среди россиян, рабочий день которых составляет не более 4-6 часов в день преимущественно аудитория от 18 до 25 лет.

На вопрос, как часто россиянам приходилось задерживаться на работе или работать в выходные в 2023 году — большинство россиян (88%) столкнулись с переработками. Из них — около 63% опрошенных подтвердили, что в течение года сталкивались с этим регулярно. И только 12% — ответили отрицательно.

Среди общего числа респондентов, которые ответили, что любят свою работу — только 15% полностью устраивает нынешняя занятость. Еще 27% хотели бы зарабатывать больше, а 25% работают только из-за денег. Еще 20% ответили, что в целом хотели бы сменить работу и отрасль.

На вопрос, сколько россияне хотели бы зарабатывать, более половины россиян хотели бы иметь доход от 250 тыс. рублей (34%) до 1 млн рублей (29%) в месяц. На третьем месте зарплата от 100 тыс. рублей до 250 тыс. рублей — 19%. А зарабатывать больше 1 млн рублей хотели бы только 12% россиян.

На вопрос, сколько россияне хотели бы работать в неделю, — более половины (54%) выбрали 4-часовой рабочий день. 19% ответили, что их идеальный рабочий день должен длиться 6 часов. Еще 15% — хотели бы вообще не работать. Только 7% готовы на общепринятый формат 8-часового рабочего дня.

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