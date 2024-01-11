Католические священники в Африке отказались благословлять однополые пары

В католических церквях Африки отказались благословлять однополые союзы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение симпозиума епископальных конференций Африки и Мадагаскара.

Как ожидается, оно поможет не «создавать скандал и путаницу внутри паствы». До этого в Ватикане постановили, что получение благословения допустимо для однополых пар, не состоящих в браке, что не означает таинство брака. Однако в Африке от исполнения предписания отказались, так как его положения «слишком тонки, чтобы быть понятными простым людям».

Кардинал и архиепископ Киншасы Фридолин Амбонго Безунгу заявил, что его паства не готова к принятию однополых союзов.

«В нашей среде сложно убедить, что люди одного пола могут жить в стабильном союзе и не претендовать на легитимность собственного статуса. Епископские конференции предпочитают, хотя каждый епископ остается свободным в своей епархии, не давать благословения однополым парам. Это решение продиктовано опасениями по поводу возможной путаницы и розни внутри церковной общины», — заключил он.

В 2020 году папа Римский Франциск призвал узаконить однополые союзы и не раз подчеркивал, что «церковь, как и семья, должна быть открыта для всех». Как уточняется, африканская церковь отклонила предписание понтифика благословлять «вне литургического обряда» наравне с некоторыми другими епархиями. Так, глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук заявил ранее, что священнослужители не станут благословлять однополые пары.

Ранее критиковавший папу Франциска Милей пригласил его в Аргентину.