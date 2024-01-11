На Урале водитель напал на девушку и выкинул ее из маршрутки на улицу

В Нижнем Тагиле несовершеннолетняя пассажирка пострадала во время конфликта с водителем маршрутки. Об этом сообщает E1.

Инцидент произошел на остановке «Красногвардеец». По словам очевидцев, девушка расплатилась за проезд и хотела выйти, но водитель набросился на нее и стал оскорблять. Пострадавшая упала на землю и ударилась головой.

После этого конфликт продолжился на улице. Как заявила сама девушка, мужчина порвал ее куртку и сумку, испортил паспорт.

«Что его привело в такую ярость, я до сих пор не могу понять», – поделилась пострадавшая.

Пострадавшая обратилась в полицию. По факту произошедшего организована проверка. На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

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