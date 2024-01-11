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На Кубани ввели запрет на работу иностранных граждан по патентам

В Краснодарском крае сделали приоритетным трудоустройство россиян

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

В Краснодарском крае ввели запрет на работу иностранцев по патентам, что устанавливает абсолютный приоритет в трудоустройстве за гражданами России. Соответствующий документ подписал краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба региональной администрации.

«Запрет на работу иностранных граждан по патентам касается 85 видов экономической деятельности», — сказано в публикации.

Среди них: сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство машин и оборудования, лесозаготовка, рыболовство, торговля и прочее. Нововведение не коснется лишь сферы строительства, в ней допустимая доля трудовых мигрантов по патентам не должна превышать 50%, это регулируется постановлением кабинета министров.

«Запрет в привлечении таких трудовых мигрантов введен практически по всем видам экономической деятельности», — отметили в мэрии.

Принятые меры направлены на приоритетное трудоустройство граждан РФ, обеспечение нацбезопасности за счет снижения зависимости экономических отраслей от иностранных выходцев. Постановление вступает в законную силу 21 января. За нарушение закона предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей за каждого иностранца, заключается в публикации.

Незадолго до этого в Ленинградской области задержали пять человек за легализацию более девяти тыс. мигрантов.

Ранее россиян призвали не бояться мигрантов.

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