В Москве обсудили основные ожидания от политического сезона 2024 года

Выборы президента России — главное политическое событие 2024 года. Об этом на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Старт политического сезона 2024: основные ожидания» заявил его модератор, управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев.

Как отметили эксперты, одним из критериев легитимности выборов является конкурентность. Так, этап выдвижения прошли 11 кандидатов. Среди них как знакомые широкому кругу избирателей политики со стажем, так и новые для выборов такого уровня лица.

Политолог, первый зампред комиссии Общественной Палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов разделил всех кандидатов на несколько категорий. Так, его условная «пирамида кандидатов» разделяется на лидера, политических тяжеловесов, «второгодников», «маргиналов» и «фриков».

Он считает, что всего в бюллетене можно будет увидеть от четырех до шести кандидатов: Владимира Путина, представителей парламентских партий Леонида Слуцкого, Вячеслава Даванкова и Николая Харитонова. В случае успешного сбора подписей в бюллетень также могут попасть Борис Надеждин и Сергей Малинкович, считает Асафов.

По мнению зампреда комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олега Матвейчева, наибольший интерес избирателей вызывает кампания основного кандидата — Владимира Путина

«Во всех регионах идет сбор подписей — уже собрано больше 1,3 млн подписей. Люди приходят целыми семьями, люди самые разные специально приходят, чтобы поставить свою подпись, внести свой вклад в кампанию. Путин очень активно начал кампанию. Встречался с семьями бойцов. Сейчас съездил на Дальний Восток, посетил Чукотку», — сказал он.

Матвейчев подчеркнул, что президент встречается не только с начальством, но и с людьми «на земле», выслушивает их, ведет откровенный разговор без посредников.

Как отметил член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов, в России растет уровень доверия избирателей к выборам.

«Система избирательных комиссий в России работает без проблем. В нашей стране присутствует 3 уровня наблюдения: со стороны кандидата/партии, со стороны общества и внешнее наблюдение. Каждый элемент представлен в нашей системы и постоянно совершенствуется. У нас создана мощная инфраструктура наблюдения», — подчеркнул он.