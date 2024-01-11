Русскую школу в Финляндии собираются закрыть из соображений экономии

Власти Восточной Финляндии хотят закрыть школу, занимающуюся преподаванием русского языка и культуры. Об этом пишет YLE.

Филиалы русской школы открыты в Лаппеенранте, Йоенсуу и Иматре — городах, расположенных неподалеку от российской границы. Однако в последнее время ученики переходят в другие учебные заведения, поэтому власти озаботились реформированием школьной сети.

После закрытия школы, которое намечено на 2025 год, одна Лаппеенранта, как ожидается, сэкономит более €1 млн. Эти деньги могут быть использованы для финансирования других школ города.

Окончательное решение по поводу закрытия должен принять фонд финско-русской школы. Как уточняется, она была основана в 1997 году.

До этого МВД Финляндии продлило срок закрытия КПП на границе с Россией.

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