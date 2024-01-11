Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Русскую школу в Финляндии собираются закрыть из соображений экономии

Русскую школу в Финляндии хотят закрыть в связи с сокращением числа учеников

close
100%
Shutterstock

Власти Восточной Финляндии хотят закрыть школу, занимающуюся преподаванием русского языка и культуры. Об этом пишет YLE.

Филиалы русской школы открыты в Лаппеенранте, Йоенсуу и Иматре — городах, расположенных неподалеку от российской границы. Однако в последнее время ученики переходят в другие учебные заведения, поэтому власти озаботились реформированием школьной сети.

После закрытия школы, которое намечено на 2025 год, одна Лаппеенранта, как ожидается, сэкономит более €1 млн. Эти деньги могут быть использованы для финансирования других школ города.

Окончательное решение по поводу закрытия должен принять фонд финско-русской школы. Как уточняется, она была основана в 1997 году.

До этого МВД Финляндии продлило срок закрытия КПП на границе с Россией.

Ранее Медведев пошутил о независимости Финляндии.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами