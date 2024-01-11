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В Петербурге мигрант похитил у матери трехмесячного младенца

В Петербурге нашли трехмесячного младенца, которого похитил мигрант

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Shutterstock

В Петербурге полиция нашла мужчину, который забрал у женщины ребенка. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Адмиралтейском районе города. Уроженка одной из среднеазиатских стран обратилась в полицию и рассказала о том, что биологический отец трехмесячного младенца забрал сына и отправился в неизвестном направлении.

Полиция оперативно задержала мужчину в городе Пушкин. Им оказался 21-летний соотечественник матери ребенка.

«Задержанный был доставлен в отдел полиции, а младенец передан матери. Противоправных действий в отношении ребенка не совершалось», – сообщается в публикации.

В отношении уроженца среднеазиатской страны возбудили уголовное дело по статье о похищении человека.

Ранее в Улан-Удэ незнакомец пытался похитить школьника, предлагая подарки.

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