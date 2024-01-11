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В Татарстане местные жители устроили самосуд над мужчиной, которого заподозрили в педофилии

В Татарстане мужчину заподозрили в развращении ребенка и избили

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Depositphotos

В Татарстане соседи избили мужчину, который совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка. Об этом пишут «Челнинские известия».

Инцидент произошел в конце декабря в одном из жилых домов Мензелинска. Приехавший в гости к знакомой на новогодние праздники мужчина попытался изнасиловать ее дочь на лестничной клетке. Домогательства записал видеоглазок, установленный на одной из входных дверей.

На следующий день о произошедшем стало известно соседям, которые решили устроить самосуд и избили насильника. В тот же день его задержали, а 31 декабря заключили под стражу на два месяца. В его отношении возбуждено уголовное дело.

Местных жителей, пытавшихся проучить злоумышленника, также проверяют полицейские.

Ранее аналогичный случай произошел в Воронеже. Там прохожие избили мужчину, который заманивал детей в свою машину.

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