Более половины жителей Каталонии не хотят выхода из состава Испании

Более половины жителей Каталонии выступают против выхода региона из состава Испании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты социологического опроса, проведенного местным Институтом политических и социальных наук.

По данным агентства, исследование проводилось в период с 31 октября по 20 ноября 2023 года. Всего ответить на соответствующие вопросы согласились порядка 1,2 тыс. человек.

В результате аналитики установили, что 39,5% жителей Каталонии хотели бы разорвать отношения с Испанией. Однако большинство респондентов — 52,5% — не поддерживают выход автономного сообщества из состава королевства.

20 декабря портал Euractiv сообщил, что испанский премьер-министра Педро Санчес намерен провести встречи с лидерами каталонских сепаратистов Карлесом Пучдемоном и Ориолом Хункерасом. При этом в материале подчеркивалось, что изначально глава правительства публично отверг возможность организации подобных переговоров.

Согласно информации СМИ, основной целью встречи является «нормализация отношений» со стремящимися к независимости гражданами. Тем не мене в публикации не уточнялось, когда именно состоятся переговоры.

Ранее в Мадриде прошла акция протеста против предоставления амнистии сторонникам независимости Каталонии.