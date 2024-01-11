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Более половины жителей Каталонии не хотят выхода из состава Испании

Опрос показал, что более 50% жителей Каталонии выступают против независимости

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Susana Vera/Reuters

Более половины жителей Каталонии выступают против выхода региона из состава Испании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты социологического опроса, проведенного местным Институтом политических и социальных наук.

По данным агентства, исследование проводилось в период с 31 октября по 20 ноября 2023 года. Всего ответить на соответствующие вопросы согласились порядка 1,2 тыс. человек.

В результате аналитики установили, что 39,5% жителей Каталонии хотели бы разорвать отношения с Испанией. Однако большинство респондентов — 52,5% — не поддерживают выход автономного сообщества из состава королевства.

20 декабря портал Euractiv сообщил, что испанский премьер-министра Педро Санчес намерен провести встречи с лидерами каталонских сепаратистов Карлесом Пучдемоном и Ориолом Хункерасом. При этом в материале подчеркивалось, что изначально глава правительства публично отверг возможность организации подобных переговоров.

Согласно информации СМИ, основной целью встречи является «нормализация отношений» со стремящимися к независимости гражданами. Тем не мене в публикации не уточнялось, когда именно состоятся переговоры.

Ранее в Мадриде прошла акция протеста против предоставления амнистии сторонникам независимости Каталонии.

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