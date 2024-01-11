«Роснефть» анонсировала проведение Дня Рязанской области в своем павильоне на ВДНХ

В павильоне «Роснефти» на ВДНХ в рамках выставки «Россия» 12 января пройдет День Рязанской области, сообщили в пресс-службе нефтяной компании. Гостей стенда ждет культурно-развлекательная программа: выступления региональных творческих коллективов и розыгрыш сертификата на полет на воздушном шаре.

Гостей павильона познакомят с творчеством коллектива народного театра танца «Огни», получившем гран-при на международном фестивале «Радуга талантов».

Кроме того, свой репертуар представит ансамбль Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища «Крылатая пехота».

Для юных зрителей артисты Рязанского государственного театра кукол покажут новогодний спектакль «Теремок».

На экспозиции пройдут мастер-классы по росписи игрушек, изготовлению новогодних открыток, кулинарный мастер-класс по изготовлению традиционного местного десерта — рязанского калинника.

Также посетителям расскажут о природе Мещерского края.

Завершит День Рязанской области розыгрыш сертификата на полет на воздушном шаре в рамках фестиваля «Небо России» над окскими ландшафтами.

В «Роснефти» отмечают, что Рязанская область — значимый регион присутствия компании — здесь работает один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов и крупная сбытовая розничная сеть АЗС «Роснефть».

Международная выставка-форум «Россия» продлится на территории ВДНХ до 12 апреля. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах.