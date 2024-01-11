Судья по делу Трампа получил угрозу о заложенной в его доме бомбе

Американский судья Артур Энгорон, которому предстоит провести слушания по делу бывшего президента страны Дональда Трампа, стал целью телефонных хулиганов. Об этом сообщает местный телеканал NBC News со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам источника, неизвестные пригрозили государственному служащему устроить взрыв в его доме в штате Нью-Йорк. Судья обратился в правоохранительные органы, после чего в его дом были направлены саперы.

Журналисты сообщают, что специалисты осмотрели помещение утром 11 января. Однако остается неясным, чем завершился обыск дома и присутствовал ли при нем сам Энгорон.

«Угроза поступила за несколько часов до того, как были заключительные выступления в суде [по делу о гражданском мошенничестве Трампа]», — говорится в публикации.

Впрочем, по данным The Hill, в график судебных разбирательств по делу экс-главы государства не вносилось никаких изменений после инцидента. В генеральной прокуратуре Нью-Йорка подтвердили, что процесс продолжится в соответствии с планом.

10 января ТАСС сообщил, что судья Артур Энгорон не разрешил Дональду Трампу выступить на судебном заседании по делу о мошенничестве при оценке активов Trump Organization. Более того, он потребовал от экс-президента США соблюдать ряд правил — отказаться от предвыборных речей в ходе слушаний и не подвергать сомнению эффективность американской судебной системы.

Ранее прокуратура попросила суд отказать Трампу в юридическом иммунитете.