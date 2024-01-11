В Москве суд отправил под стражу напавшего на шестилетнюю девочку мужчину

В Москве гражданин Киргизии, которого обвиняют в нападении на шестилетнюю девочку, предстал перед судом. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

Суд арестовал мужчину. Под стражей иностранец пробудет до 9 марта 2024 года.

Инцидент произошел на юго-востоке Москвы. По версии следователей, гражданин Киргизии напал на ребенка в одном из местных магазинов. Правоохранители оперативно нашли мужчину и задержали, в отношении мигранта возбудили уголовное дело.

Сам фигурант свою вину признал. Как сообщают СМИ, не исключено, что мужчина принял запрещенные вещества перед нападением.

Ранее в Нижнем Тагиле полицейский написал комментарий об избитой девочке и получил выговор.