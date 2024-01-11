Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Москве суд отправил под стражу напавшего на шестилетнюю девочку мужчину

В Москве суд арестовал иностранца, напавшего на шестилетнюю девочку

В Москве гражданин Киргизии, которого обвиняют в нападении на шестилетнюю девочку, предстал перед судом. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

Суд арестовал мужчину. Под стражей иностранец пробудет до 9 марта 2024 года.

Инцидент произошел на юго-востоке Москвы. По версии следователей, гражданин Киргизии напал на ребенка в одном из местных магазинов. Правоохранители оперативно нашли мужчину и задержали, в отношении мигранта возбудили уголовное дело.

Сам фигурант свою вину признал. Как сообщают СМИ, не исключено, что мужчина принял запрещенные вещества перед нападением.

Ранее в Нижнем Тагиле полицейский написал комментарий об избитой девочке и получил выговор.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами