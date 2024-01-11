Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Ростовской области женщину через багажник достали из провалившейся под асфальт машины

В Ростовской области автомобиль с женщиной провалился под асфальт

Жительница Ростовской области провалилась под асфальт вместе со своей машиной. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Инцидент произошел на Севастопольской улице. Женщине помогли выбраться из автомобиля через багажник.

По словам местных жителей, россиянка должна была отправиться в поездку с детьми, но отказалась от этой идеи и поехала одна.

Горожане предполагают, что причиной обрушения могла стать канализационная труба, которая проходит на этой территории. После замены на участке, где провалилась машина, начала проседать земля.

В администрации города сообщили, что осмотрели колодец, но каких-либо проблем не выявили.

Ранее в Курской области девушка-подросток провалилась в дыру в полу школы.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами