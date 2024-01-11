В Ростовской области женщину через багажник достали из провалившейся под асфальт машины

Жительница Ростовской области провалилась под асфальт вместе со своей машиной. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Инцидент произошел на Севастопольской улице. Женщине помогли выбраться из автомобиля через багажник.
По словам местных жителей, россиянка должна была отправиться в поездку с детьми, но отказалась от этой идеи и поехала одна.
Горожане предполагают, что причиной обрушения могла стать канализационная труба, которая проходит на этой территории. После замены на участке, где провалилась машина, начала проседать земля.
В администрации города сообщили, что осмотрели колодец, но каких-либо проблем не выявили.
Ранее в Курской области девушка-подросток провалилась в дыру в полу школы.