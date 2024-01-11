В саратовском правительстве опровергли запрет на шубы для чиновников

Правительство Саратовской области не вводило запрет для чиновников на ношение шуб и дорогой одежды на встречах с жителями. Об этом сообщает издание «СарИнформ» со ссылкой на пресс-службу губернатора Романа Бусаргина.

«Единственное требование к облику государственных служащих в правительстве – соблюдение делового стиля одежды. Далее все одеваются по погоде», — заявил представитель пресс-службы.

До этого источник издания «Взгляд-инфо» утверждал, что региональные чиновники получили негласное распоряжение переодеться в «неказистые куртки, утепленные кепки, вязаные шапки» и отказаться от шуб, чтобы «показать единство с народом».

Ранее в Госдуме сообщили, что перестанут оплачивать бензин депутатам, которые продолжат ездить на иномарках.