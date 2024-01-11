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Таксиста, изнасиловавшего спящую пассажирку, отправили в колонию на 3,5 года

В Тюмени осудили 22-летнего таксиста, виновного в изнасиловании пассажирки

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Мария Девахина/РИА Новости

В Тюмени девушку изнасиловали в такси, виновного отправили в колонию. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Преступление произошло 9 октября 2022 года. Той ночью девушка-бармен возвращалась домой после смены в одном из развлекательных заведений. Перед уходом с работы она переусердствовала с приемом алкоголя, и коллега вызвал ей такси и отправил домой. Во время поездки пострадавшая уснула, и водитель воспользоваться ее бессознательным состоянием.

Как установило следствие, он перебрался к девушке на заднее сидение, порвал ее колготки и удовлетворил свои сексуальные потребности. После жертва очнулась, оттолкнула насильника и побежала домой, где рассказала сестре о произошедшем. Вскоре после обращения родственницы в полицию оперативники задержали 22-летнего подозреваемого.

Обвиняемый частично признал свою вину и был приговорен к трем годам и пяти месяцам колонии общего режима.

Ранее приговор за аналогичное преступление вынесли омскому таксисту, который похитил свою жертву. Его отправили за решетку на 13 лет.

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