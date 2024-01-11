Cтаршеклассник ударил себя ножом в живот посреди урока

В Тулузе 18-летний ученик средней школы ударил себя ножом посреди урока. Об этом сообщает La Dépêche.

Старшеклассник сидел 10 января на уроке и внезапно нанес себе ножевое ранение. Все произошло на глазах у его одноклассников и учителя. В результате юноша получил травму живота и был госпитализирован. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Как отмечается, перед инцидентом студент написал письмо, в котором объяснил свой поступок и заявил, что стал жертвой домогательств. По имеющимся данным, он также подал две жалобы на одного из своих одноклассников, но они были отклонены.

Полицейские начали расследование и в настоящее время допрашивают других учеников и учителей.

До этого в Благовещенске мальчик ранил сверстника ножом в спортивной школе.

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