Участники выставки «Россия» поддержали жителей Белгородской области

На Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в День Белгородской области состоялась акция в поддержку жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба форума.

В рамках акции дирекция выставки, представители регионов, а также посетители поддержали регион и его жителей тюльпанами и открытками в форме сердца.

«Помощь есть. Да, сложная ситуация. Но мы все понимаем, что мы делаем, мы все находимся на рабочих местах, мы будем продолжать делать все, чтобы приблизить нас к победе», — подчеркнул губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Кроме того, на стендах всех регионов появились надписи «Белгород, наши сердца — с вами!», а стенд Белгородской области преобразился после украшения его тюльпанами. При этом отмечается, что тюльпаны в качестве символа единения выбраны не случайно. Как уточнили в пресс-службе выставки, эти цветы являются символом любви и счастья, а в Белгороде ежегодно проходит знаменитый на всю страну фестиваль «Река в цвету».

Также в ходе акции волонтеры во всех павильонах выставки раздают цветы посетителям, многие из которых несут их на стенд Белгородчины. Гости пишут слова поддержки и пожелания на открытках в форме сердца, которое является одним из символов выставки «Россия», опускают в специальные тубы на стенде региона. и пишут слова поддержки на специальных открытках в форме сердца. Замгендиректора «Дирекции выставки достижений «Россия» Ольга Бинда отметила, что в день Белгородской области организаторы выставки предлагают участникам выразить восхищение стойкостью духа, мужеством, героизмом белгородцев.

До этого стало известно, что выставку «Россия» в первые дни января 2024 года посетил почти 1 млн человек.

5 января общее число посетителей международной выставки-форума «Россия» превысило 4 млн человек. Четырехмиллионному гостю подарили поездку в Краснодарский край.

Напомним, международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Ее посетителям на территории ВДНХ в Москве до 12 апреля представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.