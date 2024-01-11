Иммунолог рассказал, как не заболеть при отключении отопления

При отключении отопления необходимо хотя бы на время уйти в пункт обогрева. Особенно нахождение в неотапливаемом помещении опасно для детей младше трех лет, пенсионеров старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями, предупредил иммунолог, специалист по общественному здоровью и гендиректор контрактно-исследовательской компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков в беседе с телеканалом «360».

Если квартира не отапливается, то нужно хотя бы часть дня проводить в пунктах временного пребывания, особое внимание в таких условиях необходимо уделять горячему питанию и питью, подчеркнул иммунолог.

«Может даже казаться, что организм привыкает в это время к холоду, вроде бы это уже не воспринимается так остро. Если человек одет, например, плотно. Тем не менее, это все равно имеет негативные эффекты», — объяснил врач.

В медицине нет «волшебных иммуномодуляторов», которые помогли бы сохранить здоровье при нахождении в холодном помещении, добавил Крючков. Он посоветовал пить поливитамины, добавив, что сильно надеяться на них также не стоит. Важно, чтобы с пострадавшими от отключения тепла рядом находились врачи, так как в любой момент может понадобиться их помощь, заключил иммунолог.

Напомним, в ночь на 4 января в Московской области на фоне рекордных морозов теплотрассы и электроподстанции не выдержали нагрузки и вышли из строя. На отсутствие тепла пожаловались жители Химок, Чехова, Подольска, Электростали, а также Раменского, Дмитровского, Волоколамского, Наро-Фоминского городских округов и Солнечногорского района. Сегодня губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Климовске 139 из 176 домов получили отопление.

Прошедшей ночью еще в одном городе из-за серьезной коммунальной аварии без тепла и горячей воды остались более 200 объектов.