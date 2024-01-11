Спасатель рассказал, что запрещено делать во время Крещенских купаний

Окунаться во время Крещенских купаний необходимо только в специально оборудованных местах, где небольшая глубина, несильное течение и безопасный спуск. Об этом в эфире «Радио 1» предупредил заслуженный спасатель России, член общественной палаты Московской области Сергей Щетинин.

«Самая главная ошибка — купание в необорудованных местах, когда люди увидели реку, сами вырубили прорубь и окунаются. Из-за большой глубины и сильного течения человек не может зайти и выйти, из-за этого часто затаскивает под лед, и возможности попасть на поверхность льда уже нет», — сказал Щетинин.

Он также подчеркнул, что перед тем как окунаться в прорубь, важно проконсультироваться с врачом. Купаться при наличии хронических заболеваний и проблем с сердечно-сосудистой системой запрещено.

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов до этого предупреждал, что к Крещенским купаниям лучше всего готовиться за несколько месяцев, начав со сдачи анализов на наличие хронических заболеваний, а затем приступать к закаливанию. По его словам, у неподготовленного человека из-за резкого перепада температур может остановиться сердце, поэтому привыкать к такому стрессу для организма лучше постепенно, например, принимая контрастный душ.

Доктор Мясников ранее рассказал, с чего нужно начинать закаливание организма.