Депутат назвал встречу Путина с предпринимателями Дальнего Востока знаковым событием

Глава государства Владимир Путин не случайно начал свою предвыборную компанию с посещения Дальнего Востока — дальневосточный вектор развития России уже много лет звучит в выступлениях президента и является приоритетным направлением экономической политики страны. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

«Мы все слышали про программу «Дальневосточный гектар», про сеть специальных территорий опережающего экономического развития, про льготную ипотеку. Мы видим, что инвесторам, желающим работать в этом регионе, предоставляются налоговые льготы и преференции. На особые социальные льготы могут рассчитывать и определенные категории граждан», — отметил Олег Матвейчев.

Парламентарий подчеркнул, что на Дальнем Востоке работает большой пакет льгот, направленный на то, чтобы привлекать в занимающий 40% территории России регион людей — сейчас там проживет 8 млн. человек.

По мнению депутата, принятые государством меры позволили добиться существенных темпов развития Дальнего Востока. При этом он отметил, что необходимо продолжать осваивать этот уникальный и богатый ресурсами регион.

«На данный момент разведаны только 30% всех запасов региона, то есть предстоит освоить еще 70%. Есть возможности открывать новые месторождения и заводы, строить перерабатывающие предприятия. Дальним Востоком Россия будет богатеть», — заявил Олег Матвейчев.

Он также указал на особую роль предпринимательского сообщества в развитии региона. Встречу главы государства с предпринимателями Дальнего Востока эксперт считает знаковым событием, поскольку прямое общение президента с представителями бизнеса помогает выработке эффективных государственных решений.

«Сейчас в регионе реализовываются крупные инфраструктурные проекты. Но для Владимира Путина важно услышать о проблемах предпринимателей, людей, работающих непосредственно на этой земле, из первых уст. В соответствии с этим разговором, в ответ на их чаяния, будут выработаны более тонкие меры экономической политики, которые помогут предпринимателям развивать Дальний Восток», — заключил зампред думского комитета.

11 января президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Хабаровск, где провел встречу с предпринимателями Дальневосточного федерального округа.