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В Иванове египтянина обвинили в приставаниях к девочкам в торговом центре

В Иванове поймали египтянина, пристававшего к девочкам в ТЦ

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

В Иванове поймали гражданина Египта, обвиняемого в приставаниях к несовершеннолетним в торговом центре. Об этом сообщает СУ СК России по Ивановской области.

Сотрудники правоохранительных органов задержали египтянина, который, по версии следствия, совершал в отношении несовершеннолетних девочек противоправные действия.

Мужчине предъявили обвинения по уголовному делу о развратных действиях в отношении двух и более лиц. Расследование продолжается.

«По уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств», — рассказали в ведомстве.

До этого неизвестный напал на девочку-подростка по дороге в школу в Иванове. По словам матери несовершеннолетней, шедший позади мужчина догнал дочь и схватил ее за шею.

Ранее в Петербурге подростка обвинили в совращении восьмилетней девочки.

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