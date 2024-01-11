В Иванове египтянина обвинили в приставаниях к девочкам в торговом центре

В Иванове поймали гражданина Египта, обвиняемого в приставаниях к несовершеннолетним в торговом центре. Об этом сообщает СУ СК России по Ивановской области.

Сотрудники правоохранительных органов задержали египтянина, который, по версии следствия, совершал в отношении несовершеннолетних девочек противоправные действия.

Мужчине предъявили обвинения по уголовному делу о развратных действиях в отношении двух и более лиц. Расследование продолжается.

«По уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств», — рассказали в ведомстве.

До этого неизвестный напал на девочку-подростка по дороге в школу в Иванове. По словам матери несовершеннолетней, шедший позади мужчина догнал дочь и схватил ее за шею.

Ранее в Петербурге подростка обвинили в совращении восьмилетней девочки.