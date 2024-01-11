Российские врачи спасли 11-летнюю школьницу с двумя матками

В Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД) поступила школьница в тяжелом состоянии, ребенок жаловался на боли, которые длились на протяжение нескольких месяцев. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

11-летнюю девочку с редкой врожденной гинекологической патологией спасли люберецкие хирурги, ребенок поступил в медицинское учреждение с жалобами на постоянные боли в области живота и сильное вздутие.

В ходе обследования выяснилось, что у девочки было две матки, в одной из которых шел сильный воспалительный процесс. Ранее о патологии семья школьницы не знала.

«Заполненная гноем матка не только полностью теряет свою функцию, но и несет в себе прямую угрозу перитонита, то есть разрыва и попадания гнойного содержимого в брюшную полость, что может стать критическим для жизни ребенка», — рассказал заведующий отделением детской хирургии Владимир Трунов.

Воспаленный орган удалили, после операции ребенок быстро пошел на поправку, школьница выписана на амбулаторное лечение.

Ранее российские врачи спасли 46-летнюю беременную в тяжелом состоянии и ее ребенка.