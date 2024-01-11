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Президент Замбии призвал горожан уходить в деревни из-за холеры

Президент Замбии Хичилема призвал горожан уходить в деревни для борьбы с холерой

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Anas Alkharboutli/Global Look Press

Президент Замбии Хакаинде Хичилема заявил, что жители городов должны временно переместиться в сельскую местность, чтобы снизить темпы распространения холеры в стране. Об этом сообщает «Би-би-си».

«В сельских районах достаточно идеальных мест с точки зрения санитарных условий», — заявил он.

По его словам, в густонаселенных городских районах холера распространяется быстро из-за плохих санитарных условий.

При этом глава государства не стал уточнять, будут ли власти принимать участие в переселении людей из городов в деревни.

Вспышка холеры в африканской стране началась в октябре прошло года, выявлено более 7500 случаев заболевания. Ожидается, что в январе в Замбию доставят 1 млн до вакцины от холеры, которую предоставят по линии Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

В конце декабря сообщалось, что управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) при ООН выразило глубокую обеспокоенность распространением холеры в Судане. В стране было зарегистрировано почти 8,3 тыс. случаев заболевания с подозрением на холеру.

Ранее россиянам рассказали, в какие страны сейчас опасно ехать.

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