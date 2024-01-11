Родители школьников пожаловались на консервированное питание учащихся

Вопрос организации школьного питания следует решать на уровне государства, уверена председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова. По ее словам, сегодня система устроена так, что школы выбирают организации для обеспечения питания с самыми низкими ценами, в результате чего дети едят неполезные для их здоровья консервированные продукты.

«Сегодня закон о закупках так устроен, что выбирается наиболее выгодная организация. Получается, что экономим на питании школьников, на детях, — объяснила Леткова беседе с НСН. — Самая главная претензия родителей – питание консервированное, поставщики готовят заранее, за 10 дней, допустим. Еду просто разогревают, сама школа не готовит».

Кормить так детей каждый день вредно, требуется свежее питание, добавила общественница. По ее мнению, доверять эту сферу только родителям тоже неверно, так как в этом случае начнутся конфликты из-за разных вкусов. Эксперт призвала создавать рабочие группы с привлечением родителей на уровне каждой школы, а контроль доверить государству.

«Если государство не будет эту сферу защищать, опять будут отравления, конфликты и так далее», — заявила она.

В целом к школьному питанию сегодня меньше вопросов, чем было раньше, добавила Леткова. Однако родителей, по ее словам, волнует закрытость темы, так как они не знают, что едят в школах дети, и не могут попросить учитывать при составлении рациона проблемы со здоровьем – к примеру, аллергию у ребенка.

Напомним, на следующей неделе в Госдуму планируется внести законопроект о праве родительских комитетов выбирать поставщиков для школьного питания.

Ранее российским сенаторам предложили посещать школы и пробовать блюда в столовых.