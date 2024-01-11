Россиян предупредили о резком подорожании аренды жилья в 2024 году

Средние ставки аренды жилья в России могут вырасти минимум на 20% в 2024 году. Такой прогноз в беседе с NEWS.ru дал генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко. Спрос на аренду, по его словам, продолжит расти, а предложение квартир из-за этого — падать.

«В 2024 году аренда продолжит дорожать. Во-первых, из-за ужесточения условий по льготной ипотеке. Во-вторых, из-за раскручивающейся инфляции и повышения тарифов ЖКХ», — пояснил Луценко.

Он добавил, что, даже если будет принят закон против краткосрочной аренды, рост цен не остановится.

До этого сообщалось, что в крупных российских городах аренда однокомнатных квартир в 2023 году в среднем выросла в цене на 22% и составила 21 тыс. рублей. Снимать «двушку» стало на 19% дороже (в среднем 27 тыс. рублей).

Стоимость аренды трехкомнатных квартир в стране в прошлом году увеличилась на 15%, до 34 тыс. рублей.

Самые высокие средние ставки аренды оказались в Кирове — в 2023 году по «однушкам» они выросли на 53%, по «двушкам» — на 44%, по «трешкам» — на 78%. Меньше всего аренда жилья подорожала в Ленинградской области, Сочи, Севастополе, Владимире и Ижевске.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет с ипотекой в России в 2024 году.