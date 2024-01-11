В Пулково у россиянки нашли шоколад из Перу с листьями коки

Жительницу Ленинградской области, вернувшуюся с отдыха в Перу, остановили сотрудник аэропорта Пулково. Поводом стала шоколадка. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Сладость с надписью «COCA LEAF STEVIA» заинтересовала таможенников — через прорезь упаковки на плитке шоколада было видно лист коки (растение, из которого изготавливают кокаин. — «Газета.Ru») — так что ее отправили на экспертизу. Экспертиза подтвердила подлинность растения, вес листа составил 0,0875 грамма.

Теперь путешественнице может грозить до семи лет за контрабанду наркосодержащих растений.

Ранее в Шереметьево нашли замаскированную под сладости посылку с гашишным маслом.