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Третьеклассница попала в реанимацию после тренировки в школе Кронштадта

«Фонтанка»: в Кронштадте ребенка доставили в реанимацию после тренировки в школе

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FotograFFF/Shutterstock

Третьеклассница попала в больницу после тренировки в спортивной секции в одной из школ Кронштадта, девочку без сознания обнаружил тренер. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел утром 11 января на тренировке по тхэквондо, девятилетнюю девочку в спортзале без сознания обнаружил тренер. Ребенка привезли домой, где родители вызвали ей скорую помощь.

Пострадавшую госпитализировали, у нее диагностирован ушиб мозга, школьница находится в отделении реанимации. Мать девочки заявила, что претензий к тренеру не имеет, так как тренировки — это рабочий процесс.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее прохожие спасли замерзавшего на улице ребенка без обуви и шапки.

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