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Российских чиновников попросили не надевать шубы на встречи с жителями

В Саратове чиновников попросили не надевать шубы на встречи с жителями

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Depositphotos

С 2024 года саратовских чиновников попросили не надевать на публичные мероприятия дорогие куртки и шубы. Об этом сообщает местное издание «Взгляд-инфо» со ссылкой на источник в аппарате губернатора области Романа Бусаргина.

«Лайфстайл саратовских чиновников должен демонстрировать скромность, простоту, сдержанность. В тренде – неказистые куртки, утепленные кепки, вязаные шапки. Мех может служить лишь декором, а не доминирующим элементом верхней одежды», — рассказ собеседник издания о новых правилах.

По словам источника, чиновники отнеслись к негласному требованию с пониманием и согласились, что такая мера необходима, чтобы «показать единство с народом».

Ранее в Госдуме сообщили, что перестанут оплачивать бензин депутатам, которые продолжат ездить на иномарках.

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