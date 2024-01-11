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В России изменятся правила проведения диспансеризации

«ПГ» : россияне смогут проверить репродуктивное здоровье в ходе диспансеризации

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Shutterstock

Диспансеризацию в России в 2024 году сделают более доступной и качественной. Это следует из постановления кабмина о программе госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, передает «Парламентская газета».

Авторы программы призвали уделять внимание раннему выявлению заболеваний сердечно-сосудистой системы, онкологии, сахарного диабета, хронических болезней легких. Помимо этого, россияне, переболевшие коронавирусом, в течение года смогут пройти углубленную диспансеризацию. Согласно документу, у граждан определенного возраста появится возможность проверить свое репродуктивное здоровье в ходе диспансеризации.

Зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина подчеркнула, что прохождение диспансеризации позволит сохранить качество жизни и предотвратить развитие заболеваний.

«Потом нам понадобиться меньше денег на дорогостоящее лечение, а люди будут жить дольше, и качество их жизни улучшится. Но и они сами должны поменять свое отношение к здоровью и уделять этому больше внимания», — сказала она.

В Минздраве России до этого сообщали, что диспансеризация работающих россиян будет осуществляться только с согласия граждан. В ведомстве добавили, что возможность работающим россиянам пройти диспансеризацию будет предоставляться с целью заботы о здоровье трудящихся и создания дополнительных условий для профилактики различных заболеваний.

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