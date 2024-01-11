Двух котят редкой африканской дикой кошки пытались незаконно вывезти из России

Котят дикой африканской кошки пытались вывезти из России без документов, напуганных животных обнаружили таможенники. Об этом сообщила глава Росприроднадзора РФ Светлана Радионова в Telegram-канале.

10 января в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования поступила информация о попытке незаконного вывоза котят редкой кошки — африканского сервала, этот вид попадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

«Вероятно, их хотели продать на «черном рынке», документов на вывоз не было, мы сертификат для перемещения за границу не выдавали. Какая судьба бы их ждала — предсказать невозможно», — сообщила глава Росприроднадзора.

Котята находились в переноске и были сильно напуганы. Животных временно приютит Парк львов «Земля Прайда», затем котят перевезут в Липецкий зоопарк.

Ранее трое мужчин попытались вывезти из России в Казахстан восемь хищных птиц.