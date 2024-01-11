На Украине задумали возвести пантеон в Киево-Печерской лавре

Власти Украины планируют построить храм и пантеон на территории Киево-Печерской лавры после того, как ее покинут все представители канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщило информационное агентство ТСН.

По словам журналистов, пантеон соорудят на месте отдельных построек УПЦ, а иконы для нового храма Марии собираются рисовать на ящиках из-под патронов. Также власти хотят провести исследование святынь обители.

В комиссии, которая опечатывала имущество УПЦ на территории обители, рассказали, что остаются объекты, судьба которых до сих пор решается в суде. Очередное заседание запланировано на 20 января.

В комиссии также заявили, что все объекты Лавры, за исключением 54-го, 57-го и 58-го корпусов, были переданы государственному заповеднику. В оставшихся корпусах до сих пор «находятся неизвестные люди, которые забаррикадировались» (речь идет о монахах УПЦ. — прим. ред.).

Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры обострилась после того, как министерство культуры Украины уведомило каноническую Украинскую Православную церковь о расторжении договора аренды монастыря в одностороннем порядке, монахов попросили покинуть лавру 29 марта 2023 года. Министр культуры Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в Лавре при условии перехода в Православную церковь Украины (ПЦУ).

Ранее бывшего послушника Киево-Печерской лавры обвинили в диверсиях.