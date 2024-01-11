Краснодарца, выложившего фото полового органа с георгиевской лентой, отправили в колонию

В Краснодаре мужчину, выложившего фото полового органа с георгиевской лентой, отправили в колонию. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Инцидент произошел в мае 2023 года. Мужчина опубликовал на своей странице в соцсети фото полового органа с повязанной на него георгиевской лентой, которая является символом воинской славы России — его осквернение влечет за собой уголовную ответственность. После этого россиянина задержали сотрудники правоохранительных органов.

В ходе судебного разбирательства краснодарец признал свою вину и согласился с предъявленными обвинениями. Ему назначили наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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