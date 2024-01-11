Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Закопавшую новорожденного сына в сугроб россиянку не пускают к нему в больницу

В Свердловской области закопавшую сына в снег мать не пускают к нему в больницу

close
100%
Depositphotos

В Свердловской области женщину, закопавшую в снег новорожденного сына, не пустили в больницу к ребенку. Об этом сообщает Е1.RU.

По информации издания, свекр женщины рассказал, что на данный момент к новорожденному никого не пускают, включая его мать. Ребенка перевели из реанимации в общую палату. Сейчас его жизни ничего не угрожает, сообщили в больнице.

«Сейчас нужно доказать, что это ее ребенок. Нужна экспертиза ДНК. Анализ у нее взяли. Сказали, что результат будет готов только в конце января — начале февраля», — пояснил мужчина, передает Е1.RU.

Женщина 20 декабря родила ребенка в бане и закопала в снегу, младенца спас его дедушка. Позже мать рассказала о планах забрать сына домой.

Ранее россиянин выбросил ребенка с пятого этажа в сугроб и забыл о нем на четыре дня.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами