Закопавшую новорожденного сына в сугроб россиянку не пускают к нему в больницу

В Свердловской области женщину, закопавшую в снег новорожденного сына, не пустили в больницу к ребенку. Об этом сообщает Е1.RU.

По информации издания, свекр женщины рассказал, что на данный момент к новорожденному никого не пускают, включая его мать. Ребенка перевели из реанимации в общую палату. Сейчас его жизни ничего не угрожает, сообщили в больнице.

«Сейчас нужно доказать, что это ее ребенок. Нужна экспертиза ДНК. Анализ у нее взяли. Сказали, что результат будет готов только в конце января — начале февраля», — пояснил мужчина, передает Е1.RU.

Женщина 20 декабря родила ребенка в бане и закопала в снегу, младенца спас его дедушка. Позже мать рассказала о планах забрать сына домой.

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