Психолог объяснила, почему важно говорить слово «спасибо»

Слова благодарности дают обратную связь на вербальном уровне, а также воздействуют на эмоциональный фон, поднимая настроение. Об этом в интервью РИАМО сообщила специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина.

«Наверняка вы замечали, что когда мы что-то сделали для человека, но не услышали в ответ «спасибо», пусть даже в самом дежурном варианте, то это начинало вызывать у нас недовольство и ощущение пренебрежения по отношению к нам», — обратила внимание специалист.

Она подчеркнула, что благодарности выполняют важную роль, являясь определенным социальным ритуалом, который поддерживает межличностную коммуникацию.

Клинический психолог Станислав Самбурский до этого объяснил, как найти общий язык с коллегами на новом рабочем месте. По его словам, следует проявлять инициативу, больше слушать и спрашивать, а также оградить команду от потенциально раздражающих факторов в самом себе.

Ранее психолог рассказал, как реагировать на непрошеные советы.