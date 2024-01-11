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Психолог объяснила, почему важно говорить слово «спасибо»

Психолог Игонина: слова благодарности воздействуют на эмоциональный фон

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Depositphotos

Слова благодарности дают обратную связь на вербальном уровне, а также воздействуют на эмоциональный фон, поднимая настроение. Об этом в интервью РИАМО сообщила специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина.

«Наверняка вы замечали, что когда мы что-то сделали для человека, но не услышали в ответ «спасибо», пусть даже в самом дежурном варианте, то это начинало вызывать у нас недовольство и ощущение пренебрежения по отношению к нам», — обратила внимание специалист.

Она подчеркнула, что благодарности выполняют важную роль, являясь определенным социальным ритуалом, который поддерживает межличностную коммуникацию.

Клинический психолог Станислав Самбурский до этого объяснил, как найти общий язык с коллегами на новом рабочем месте. По его словам, следует проявлять инициативу, больше слушать и спрашивать, а также оградить команду от потенциально раздражающих факторов в самом себе.

Ранее психолог рассказал, как реагировать на непрошеные советы.

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