Пенсионер из Кемерова шесть лет прожил со вставной челюстью в кишечнике

Пенсионер из Кемеровской области шесть лет прожил со вставной челюстью в кишечнике, мужчина случайно проглотил инородный предмет и не обращался к врачам. Об этом сообщил глава регионального Минздрава Дмитрий Беглов на странице во «ВКонтакте».

Пожилой мужчина обратился в городскую больницу Кемерова с жалобами на острою боль в области живота. В ходе обследования медики обнаружили в кишечнике пенсионера зубной протез, пациент рассказал врачам, что шесть лет назад случайно проглотил вставную челюсть.

Инородное тело не доставляло неудобств, и мужчина решил не обращаться к врачам. Вставную челюсть удалили малоинвазивным методом. Пенсионер выписан на амбулаторное лечение.

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