Житель Курганской области пожаловался на отопление котельной гнилым зерном

В Целинном муниципальном округе кочегар растапливает котельную, используя перегнившие отходы от зерна. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на местного жителя.

«В Целинном районе котельную топят гнилью, отходами от зерен. Уголь есть, но много ли смысла в нем, если он мелкий, словно песок», — приводит СМИ слова источника, знакомого с ситуацией.

В пресс-службе областной прокуратуры заявили, что начали проверку о возможном нарушении законодательства при организации отопления.

Ведомство установило, что в 2023 году власти заключили договор на поставку 6 тыс. тонн твердого топлива для отопления. Однако при использовании угля в необходимом нормативном объеме необходимая температура теплоносителя не поддерживалась, что влекло к перерасходу топлива.

Поэтому в декабря муниципалитет провел экспертизу угля, которая подтвердила несоответствие его качества заявленным в договоре характеристикам. Чтобы не срывать отопительный сезон, власти заключили договор с другим предприятием на поставку твердого топлива, среди которого были и зерновые отходы (лузга).

В прокуратуре отметили, что нарушений температурного режима при отопления лузгой нет. Тем не менее ведомство вынесло представление главе муниципалитета из-за несоблюдения нормативов при отоплении котельных ранее закупленным углем.

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