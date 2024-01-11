Мать симулировала рак дочери ради пожертвований

В США мать обманывала людей и говорила, что у ее дочери рак, чтобы собрать пожертвования, пишет New York Post.

Как сообщают СМИ, 41-летняя Памела Рид в течение многих лет обманывала друзей и незнакомцев, говоря, что у ее семилетней дочери рак. Женщина делала это для того, чтобы собирать с неравнодушных людей пожертвования на лечение якобы больного ребенка.

Все полученные деньги Памела тратила на свое усмотрение, однако ее схема была раскрыта, когда медсестра начальной школы, в которой учится дочь американки, обнаружила, что девочка не слепа на правый глаз, как утверждала мать.

После расследования выяснилось, что школьница не была больна раком, а Рид умышленно вводила всех в заблуждение. На допросе в полиции Памела сначала отрицала вину, но потом призналась в мошенничестве.

На данный момент американка содержится под стражей и ожидает решение суда, а двоих ее детей забрали из дома органы опеки.

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