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На северо-востоке Пакистана произошло землетрясение

Dawn: землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировали на северо-востоке Пакистана

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Faisal Mahmood/Reuters

Землетрясение произошло на северо-востоке Пакистана. Подземные толчки ощутили жители столицы и ряда крупных городов республики, сообщила местная газета Dawn со ссылкой на данные Метеорологического департамента страны.

По информации издания, магнитуда землетрясения составила 6,0. При этом его очаг находился в афганистанском регионе Гиндукуш и залегал на глубине 213 км.

«Подземные толчки ощущались в Исламабаде, Лахоре и его окрестностях, а также в некоторых частях Хайбер-Пахтунхвы», — говорится в статье.

10 января в турецкой провинции Кахраманмараш также произошло землетрясение, магнитуда которого составила 4,1. По данным местного Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), подземные толчки начались в 22:20 и ощущались в районе Нурхак.

За день до этого сейсмологи Главного метеорологического агентства Японии сообщили о землетрясении на западе страны. Природный катаклизм зафиксировали в префектуре Ниигата, при этом магнитуда подземных толчков составила 6,0.

Ранее в Японии спасли пожилую женщину, которая пять дней провела под завалами дома после мощного землетрясения 1 января.

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