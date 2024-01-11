Врач объяснила, связано ли нарушение сна у детей с употреблением сладкого

Распространенное заявление, что поедание сахара нарушает детский сон, до сих пор не доказано. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьям Сайфулина. Однако, по ее словам, опасность чрезмерного употребления сладкого все же существует.

«Дети, которые переедают сладкого, подвергаются повышенному риску развития ожирения, кариеса и могут заболеть диабетом второго типа», — предупредила врач.

Она добавила, что дети, часто употребляющие сладкое, вряд ли захотят в дальнейшем придерживаться правил здорового питания.

До этого Сайфулина предупреждала, что детям до 2 лет лучше вообще не употреблять сахар, ребенку от 4 до 6 лет можно не больше 5 кубиков в сутки, от 7 до 10 лет — не больше 6, а если подростку от 10 до 18 лет, то не рекомендуется употреблять больше 7.

Ранее врач-диетолог Наталья Денисова отмечала, что в колбасе, сосисках и других несладких продуктах содержится большое количество сахара.