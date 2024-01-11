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Врач рассказала, сколько сладкого можно есть детям разного возраста

Педиатр Сайфулина: детям до двух лет сахар противопоказан

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Freepik.com

Бесконтрольное поедание сладкого вредит детскому здоровью, поэтому, в зависимости от возраста ребенка, необходимо придерживаться ежедневной нормы употребления сахара. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьям Сайфулина. По ее словам, необходимо объединить в одну категорию все продукты, содержащие сахар, в том числе лимонады, сиропы, мед, конфеты и т.д.

«1 кубик рафинада — 4 грамма. Важно знать, что детям до 2 лет лучше вообще не употреблять сахар, детям от 4 до 6 лет можно не больше 5 кубиков в сутки, от 7 до 10 лет — не больше 6, а если ребенку от 10 до 18 лет, то не рекомендуется употреблять больше 7», — рассказала Сайфулина.

Кроме того, она посоветовала родителям внимательно читать состав продуктов, где всегда указывается количество сахара. Нередко встречающиеся сахарозаменители также являются подсластителями, добавила врач.

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова до этого отмечала, что в колбасе, сосисках и других несладких продуктах содержится большое количество сахара.

Ранее диетолог рассказала, какие блюда не следует есть в разгрузочные дни.

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